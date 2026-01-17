БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски загуби втората си контрола в Белек

„Сините“ отстъпиха на третия в сръбското първенство Войводина с 1:2.

Левски подготовка Белек
Снимка: levski.bg
Левски загуби втората си контрола от подготвителния лагер в Белек. „Сините“ отстъпиха на третия в сръбското първенство Войводина с 1:2. През първото полувреме тимът на Хулио Веласкес водеше с 1:0 и това бе като че ли най-малкото, с което можеше да се оттегли на почивката. След много промени в двата тима през втората част обаче сърбите успяха да направят обрат. Неофициален дебют в срещата записа новото попълнение Армстронг Око-Флекс.

Левски започна срещата със състав, много близък до този, който най-често виждахме през есента. Направи обаче впечатление един детайл – разменените позиции на Ради Кирилов и Марин Петков на двата фланга.

Иначе „сините“ стартираха ударно и можеха да вкарат два гола в първите 10 минути. В 7-ата Сангаре проби и стреля към вратата, но не успя да открие резултата. Две минути по-късно той изпревари вратаря на Войводина, но ъгълът за удар бе твърде малък и затова върна топката към Георги Костадинов, а той я предостави за удар на Ради Кирилов. Шутът му обаче мина покрай гредата.

Левски поведе в 29-ата минута. Ради Кирилов даде пас отдясно към Георги Костадинов и качи топката на главата му, а халфа с прецизен удар откри – 1:0.

До края на първото полувреме Левски продължи да бъде пълен господар на терена, но не успя да стигне до повече попадения.

Второто полувреме започна по-добре за Войводина след много направени смени в двата състава. Сърбите успяха да изравнят в 50-ата минута. Фабио Лима изпусна Видосавлиевич, първият му шут бе блокиран от Търдин, но вторият път с елегантен шут в десния ъгъл отбеляза за 1:1 в мрежата на Луков.

В 74-ата минута Левски можеше да поведе отново. Сангаре и Охене направиха хубава атака, която завърши с удар на халфа. Той обаче уцели гредата. Сърбите нанесоха втори удар в ответната атака. Марко Младенович бе изведен в наказателното поле и отбеляза 1:2. В 80-ата минута Хулио Веласкес даде неофициален дебют на новото попълнение Армстрон Око-Флекс.

Левски отстъпи във втората контролна среща от лагера в Белек. Остават две проверки на турска земя идната седмица.

#ПФК Левски София

