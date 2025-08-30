БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Хулио Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, тук съм да печеля мачове

Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски очаква отборът да се подсили с 23-годишния алжирски халф Акрам Бурас.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Левски категорично заяви амбицията си да печели трофеи с Левски на пресконференцията преди двубоя с ЦСКА 1948.

Той похвали футболистите си за европейската кампания на отбора това лято.

"Считам, че се представихме добре, Бяхме близо да се класираме в Европа след 15 години, в които това не беше правено. Отборите, срещу които се изправихме, бяха много сериозни. Представянето на играчите беше изключително. Горд съм с тях. Публиката също имаше изключително представяне и ни следваше навсякъде. Тези мачове могат да бъдат част от едно израстване", отбеляза испанският специалист.

Наставникът е уверен, че възпитаниците му са готови за предстоящите предизвикателства.

"Сега сме концентрирани изцяло върху първенството, Купата на България и Суперкупата. Тези осем мача могат да ни дадат изключителна увереност за това, което предстои. Опитваме се да направим един добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото на играчите. Намираме се в процес на възстановяване. Прибрахме се и веднага дойдохме тук, за да тренираме. Днес имаме следобедна тренировка. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Карлос Охене на 100% няма да вземе участие в мача с ЦСКА 1948. При останалите играчи се наблюдава повече, а при други по-малко умора", продължи Веласкес.

Испанецът отличи представянето на столичния опонент.

"Съперникът се представи доста добре по време на трансферния прозорец. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре по време на шампионата. Имат ясна идея за играта и как да стигнат бързо до противниковата врата. Играят прагматично и имат бързи играчи по крилата. Имат раздвижен нападател, който дава доста опции. С ясното съзнание сме, че мачът ни няма да бъде лек. Имам вяра в моите играчи", каза още той.

Очаква се до края на деня своя договор със "сините" да подпише 23-годишният алжирски халф Акрам Бурас.

"Докато нещата не станат официални, не може да се говори за нови футболисти. Тук става дума за час разлика до обявяването на нов играч. Днес към нас ще се присъедини халф. В рамките на възможностите, които имаме, клубът се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава. Не съм дошъл в София за разходка, въпреки че ми харесва градът и хубавото време. Тук съм, за да печеля мачове Доволен съм от състава си. Както и друг път съм заявявал, аз съм в постоянни разговори с ръководството", завърши Хулио Веласкес.

