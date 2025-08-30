Хулио Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, тук съм да печеля мачове

Старши треньорът на Левски категорично заяви амбицията си да печели трофеи с Левски на пресконференцията преди двубоя с ЦСКА 1948.

Той похвали футболистите си за европейската кампания на отбора това лято.

"Считам, че се представихме добре, Бяхме близо да се класираме в Европа след 15 години, в които това не беше правено. Отборите, срещу които се изправихме, бяха много сериозни. Представянето на играчите беше изключително. Горд съм с тях. Публиката също имаше изключително представяне и ни следваше навсякъде. Тези мачове могат да бъдат част от едно израстване", отбеляза испанският специалист.

Наставникът е уверен, че възпитаниците му са готови за предстоящите предизвикателства.

"Сега сме концентрирани изцяло върху първенството, Купата на България и Суперкупата. Тези осем мача могат да ни дадат изключителна увереност за това, което предстои. Опитваме се да направим един добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото на играчите. Намираме се в процес на възстановяване. Прибрахме се и веднага дойдохме тук, за да тренираме. Днес имаме следобедна тренировка. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Карлос Охене на 100% няма да вземе участие в мача с ЦСКА 1948. При останалите играчи се наблюдава повече, а при други по-малко умора", продължи Веласкес.

Испанецът отличи представянето на столичния опонент.

"Съперникът се представи доста добре по време на трансферния прозорец. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре по време на шампионата. Имат ясна идея за играта и как да стигнат бързо до противниковата врата. Играят прагматично и имат бързи играчи по крилата. Имат раздвижен нападател, който дава доста опции. С ясното съзнание сме, че мачът ни няма да бъде лек. Имам вяра в моите играчи", каза още той.

Очаква се до края на деня своя договор със "сините" да подпише 23-годишният алжирски халф Акрам Бурас.