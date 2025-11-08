Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя

Треньорът на Левски Хулио Веласкес пое отговорността за загубата от ЦСКА с 0:1.



"Много съм горд с моите футболисти. Големият виновник е треньорът, отговорността е изцяло моя. Опитахме до края да изравним. Разочарован съм от резултата и от второто полувреме, в което много малко се игра футбол. Благодаря на привържениците ни за подкрепата и се извинявам, че не успяхме да ги зарадваме", коментира Веласкес.

"Този мач бе с две тотално различни полувремена - първото се игра футбол и ние превъзхождахме, трябваше само да вкараме гол. В общи линии моят отбор ми хареса преди почивката. Втората част обаче не беше хубава. И трябва да благодарим на феновете, че издържаха на тези 7-8 прекъсвания - това не беше футбол, а друг спорт. При толкова накъсвания трудно се поддържа ритъм. Съперникът вкара хубав гол в момент, когато бяхме загубили фокус и не бяхме добре подредени.

Вдигаме главите и да не забравяме, че сме заслужено на първо място. Продължаваме напред и мислим положително", каза още той.