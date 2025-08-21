Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният

Хулио Веласкес отбеляза, че по-реалният резултат между Левски и АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите е бил равен. „Сините“ отстъпиха пред нидерландците с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“, а техният старши треньор отговори, отчете и липсата на по-добра организация при головете на отбора от Алкмаар.

Испанецът все пак не пропусна да похвали представянето на тима от „Герена“.

"Футболистите вложиха много в този мач. През първото полувреме ни липсваше да играем по-продължително с топката. Доста бързо я губехме на моменти и трябваше да се организираме отново в защита. В общи линии обаче отборът стоеше добре в защита", смята наставникът.

"Може би ни липсваше концентрация и по-добра подредба, когато те заиграха с трима в линия в защита, но пак стояхме добре. Момчетата вложиха много усилия и успявахме да правим добри атаки. Липсваше ни само точност в завършващата фаза.“

Треньорът коментира и какви корекции са направили в лагера на столичани през второто полувреме.

"През второто полувреме коригирахме някои неща относно притежанието на топката. Ключовото в мача обаче бяха двата гола, които не са типични за нашия отбор. Пропуснахме и 100-процентова ситуация на Марин Петков, която можеше да бъде определяща за мача, а и ударихме греда. Можехме да бъдем и по-добре организирани при головете им“, каза още той.

"Отговорът на отбора ми хареса много. Показахме, че имаме присъствие в мача и вярваме. До последната минута имахме шансове, влизахме дълбоко в противниковото поле. По-нормалният резултат би бил едно равенство, но не трябва да забравяме, че противникът ни бе на добро ниво“, подчерта Веласкес.