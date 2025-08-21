БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

До последната минута имахме шансове, отбеляза треньорът на Левски след загубата в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите.

Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният
Слушай новината

Хулио Веласкес отбеляза, че по-реалният резултат между Левски и АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите е бил равен. „Сините“ отстъпиха пред нидерландците с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“, а техният старши треньор отговори, отчете и липсата на по-добра организация при головете на отбора от Алкмаар.

Испанецът все пак не пропусна да похвали представянето на тима от „Герена“.

"Футболистите вложиха много в този мач. През първото полувреме ни липсваше да играем по-продължително с топката. Доста бързо я губехме на моменти и трябваше да се организираме отново в защита. В общи линии обаче отборът стоеше добре в защита", смята наставникът.

"Може би ни липсваше концентрация и по-добра подредба, когато те заиграха с трима в линия в защита, но пак стояхме добре. Момчетата вложиха много усилия и успявахме да правим добри атаки. Липсваше ни само точност в завършващата фаза.

Треньорът коментира и какви корекции са направили в лагера на столичани през второто полувреме.

"През второто полувреме коригирахме някои неща относно притежанието на топката. Ключовото в мача обаче бяха двата гола, които не са типични за нашия отбор. Пропуснахме и 100-процентова ситуация на Марин Петков, която можеше да бъде определяща за мача, а и ударихме греда. Можехме да бъдем и по-добре организирани при головете им“, каза още той.

"Отговорът на отбора ми хареса много. Показахме, че имаме присъствие в мача и вярваме. До последната минута имахме шансове, влизахме дълбоко в противниковото поле. По-нормалният резултат би бил едно равенство, но не трябва да забравяме, че противникът ни бе на добро ниво“, подчерта Веласкес.

Свързани статии:

Даниел Боримиров: Вървим по правилния път
Даниел Боримиров: Вървим по правилния път
Не мисля, че имаше голяма разлика между двата отбора, отбеляза...
Чете се за: 01:42 мин.
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
"Сините" показаха зъби срещу нидерландците, но се отдалечиха от...
Чете се за: 04:37 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ФК АЗ Алкмаар #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
4
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
5
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Лига на конференциите

Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша
Чете се за: 01:22 мин.
Алдаир: Левски никога не се предава Алдаир: Левски никога не се предава
Чете се за: 01:25 мин.
Арда с минимална загуба в Полша Арда с минимална загуба в Полша
Чете се за: 02:27 мин.
Даниел Боримиров: Вървим по правилния път Даниел Боримиров: Вървим по правилния път
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Големо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ