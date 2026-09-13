Хулио Веласкес: Трябва да запазим позитивната си нагласа

Хулио Веласкес смята, че Левски трябва да запази своята положителна нагласа и след първото равенство през сезона в Първа лига. „Сините“ не успяха да победят Ботев след 0:0 във Враца. Старши треньорът на столичния тим подходи философски, след като не успя да спечели за първи път в родния елит през 2026/2027.

"На този стадион с този терен имахме трудности и през миналата година. Имахме повече притежание на топката, но трябваше да бъдем по-агресивни и по-практични в завършващата фаза", каза той.

"Създадохме достатъчно шансове, за да вкараме гол, но ни липсваше малко късмет. Една точка в труден двубой не е зле. Преди мача искахме трите точки, но знаем, че ще имаме и подобни мачове. Днес се опитахме да спечелим, да бъдем активни в атака, но не намерихме последния пас и последния удар. Мисля обаче, че играчите дадоха 100 процента от себе си. Трябва да покажем на всички, че след толкова победи в Шампионската лига и първенството, това, което ни се случва, е нещо страхотно, но така е във футбола, не можеш да печелиш винаги. Трябва да запазим позитивната си нагласа“, добави испанецът.

„В предишни сезони не сме играли толкова много мачове за толкова кратко време, но това е детайл. Нормално е да имаме контузени след толкова срещи. Завръщането на Мустафа Сангаре е добра новина, но той се нуждае от още време, за да навлезе в оптимална форма. Мисля, че днес той се представи добре", сподели още наставникът.

„За мен най-важен е шампионатът. Достигането до основната фаза на Лига Европа е голям успех, но там трябва да се насладим на тези мачове", завърши Веласкес.