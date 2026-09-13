Ботев Враца спря победния ход на Левски

Ботев Враца сложи край на перфектния старт на Левски в първенството, след като двата тима завършиха 0:0 в мач от деветия кръг на Първа лига.

Лидерът в класирането пристигна във Враца с осем победи от осем мача, но този път не успя да стигне до трите точки. Левски остава начело с 25 точки, докато Ботев Враца е девети с осем.

Гостите имаха първата по-сериозна възможност, но в 32-рата минута попадение на Хуан Переа бе отменено заради засада. В края на полувремето нападателят отново бе близо до гола, но Марин Орлинов спаси опасния му удар.

Левски можеше да поведе в 52-рата минута, когато Алекс Сентей продължи центрирана топка към Мазир Сула, но плеймейкърът не успя да я насочи в очертанията на вратата.

Ботев Враца отговори веднага. Мартин Смоленски принуди Светослав Вуцов да се намесва, а малко по-късно Владислав Найденов стреля неточно от добра позиция.

В последния половин час Левски владееше топката по-често, но домакините бяха по-опасният отбор в предни позиции. Врачани обаче не успяха да стигнат до достатъчно чисто положение, за да нанесат първата загуба на шампионите, и срещата закономерно приключи без голове.

Така Ботев Враца прекъсна победната серия на Левски, който за първи път през сезона не успя да спечели.