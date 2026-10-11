Хулио Веласкес: Управлявахме мача по много добър начин

Испанският треньор отличи възпитаниците си след успеха над Черно море.
Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана много доволен от победата над Черно море във Варна.
Столичани спечелиха визитата си на стадион "Тича" с 2:0.
"Никога не е лесно да спечелиш тук, на този стадион. Съперникът е досктачно силен, вече сме усетили това в последните няколко мача. Конкретно днес заслужавахме на 100 процента победата. Доминирахме в огромна част от двубоя. Още от първата минута имахме ясна идея за начина, по който искаме да проведем двубоя. Може би направихме някои грешки при прехода в края на първото полувреме. През втората част съперникът имаше шансове да ни притисне в кратки периоди. Въпреки това разпознавахме ситуациите, имахме повече скорост, за да осъществим опасности. Управлявахме двубой по много добър начин. Много съм доволен и горд", каза испанският треньор.
В 38-ата минута Мустафа Сангаре получи контузия и бе заменен от Алекс Сентейес.
"Честно казано, изключително неприятен бе моментът с контузията на Сангаре. Той започна много силно в началните минути на срещата, атакуваше правилните пространства с точни тайминг. Бях много доволен от неговото представяне. Все още не можем да кажем какво е състоянието му. Явно е нещо ново, дано да не е сериозно", добави той.
За шампиона на България предстои гостуване на Неймеген в Лига Европа.
"Сега трябва да се възстановим. Ще изиграем красив мач в красив турнир в четвъртък. Ще бъде трудно срещу НЕК Ниймеген. Те играят нападателен футбол, имат ясни идеи. Ние също ще направим план и трябва да се насладим на срещата", завърши Веласкес.