Хулио Веласкес: Управлявахме мача по много добър начин

Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана много доволен от победата над Черно море във Варна.

Столичани спечелиха визитата си на стадион "Тича" с 2:0.

"Никога не е лесно да спечелиш тук, на този стадион. Съперникът е досктачно силен, вече сме усетили това в последните няколко мача. Конкретно днес заслужавахме на 100 процента победата. Доминирахме в огромна част от двубоя. Още от първата минута имахме ясна идея за начина, по който искаме да проведем двубоя. Може би направихме някои грешки при прехода в края на първото полувреме. През втората част съперникът имаше шансове да ни притисне в кратки периоди. Въпреки това разпознавахме ситуациите, имахме повече скорост, за да осъществим опасности. Управлявахме двубой по много добър начин. Много съм доволен и горд", каза испанският треньор.

В 38-ата минута Мустафа Сангаре получи контузия и бе заменен от Алекс Сентейес.

"Честно казано, изключително неприятен бе моментът с контузията на Сангаре. Той започна много силно в началните минути на срещата, атакуваше правилните пространства с точни тайминг. Бях много доволен от неговото представяне. Все още не можем да кажем какво е състоянието му. Явно е нещо ново, дано да не е сериозно", добави той.

За шампиона на България предстои гостуване на Неймеген в Лига Европа.