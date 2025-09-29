Хвърчила от Уейфан, провинция Шандун - Световната столица на хвърчилата (СНИМКИ)

Хвърчилата от Уейфан са известни с своята изключителна изработка, детайлно рисуване и амбициозни дизайни.

Изобретяването на хвърчилото в Китай датира от преди над 2000 години.

Първите хвърчила са създадени от известни философи като Мози и Лу Бан, който усъвършенства дизайна с бамбук и коприна.

Хвърчилата са използвани и за военни цели – за измерване на разстояния, тестване на вятъра, подаване на сигнали и дори за повдигане на хора, за да наблюдават позициите на врага.

Хвърчилото се е разпространило от Китай до Корея и след това в цяла Азия по търговските пътища. Марко Поло често е смятан за този, който е пренесъл истории за хвърчила в Европа през 13-ти век.

Рамката е направена от бамбук, който е много здрав и лек материал. Платното е направено от коприна или оризова хартия.