БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

И протестите в Пловдив преминаха спокойно и без напрежение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Протестът приключи около 21:30 часа

И протестите в Пловдив преминаха спокойно и без напрежение
Слушай новината

Пловдив се събуди спокойно след вчерашния многолюден протест, който започна в 18:00 часа на площад „Съединение“. Недоволните граждани се събраха в традиционния протестен формат, част от които организирани чрез социалните мрежи. Общите искания бяха за оставка на кабинета, а някои от участниците поискаха и провеждане на референдум за еврото.

На трибуната пред площад „Съединение“ се изказаха представители на различни професии – лекари, юристи, преподаватели и представители на бизнеса.

Около час и половина след началото протестиращите се отправиха на шествие към Международен панаир Пловдив. Маршрутът бе определен от организаторите по логистични причини, тъй като булевардът „Цар Борис III“ можеше да побере многобройното множество. Шествието премина по булевард „6 септември“ и обхвана двете платна на булеварда.

Присъстващи бяха хора от всички възрасти – млади, възрастни и семейства с малки деца. Протестът протече спокойно, без напрежение, като гражданите скандираха „Оставка“, обявяваха се против бюджета, подкрепяха младото население и настояваха за достойни пенсии за възрастните хора.

Протестът приключи около 21:30 часа, като само малка част от демонстрантите се придвижиха към главната улица на града. Въпреки това напрежение не е регистрирано.

Многобройни протести имаше в цялата страната.

Вижте повече в прякото включване на Галена Паскова

#протести #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
2
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
3
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
5
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
6
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

Протести за оставка на правителството имаше в много градове от страната
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от страната
10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО) 10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи
Чете се за: 03:17 мин.
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София
Чете се за: 03:07 мин.
Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО) Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Топло и слънчево време в четвъртък
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ