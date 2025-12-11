И протестите в Пловдив преминаха спокойно и без напрежение

Пловдив се събуди спокойно след вчерашния многолюден протест, който започна в 18:00 часа на площад „Съединение“. Недоволните граждани се събраха в традиционния протестен формат, част от които организирани чрез социалните мрежи. Общите искания бяха за оставка на кабинета, а някои от участниците поискаха и провеждане на референдум за еврото.

На трибуната пред площад „Съединение“ се изказаха представители на различни професии – лекари, юристи, преподаватели и представители на бизнеса.

Около час и половина след началото протестиращите се отправиха на шествие към Международен панаир Пловдив. Маршрутът бе определен от организаторите по логистични причини, тъй като булевардът „Цар Борис III“ можеше да побере многобройното множество. Шествието премина по булевард „6 септември“ и обхвана двете платна на булеварда.

Присъстващи бяха хора от всички възрасти – млади, възрастни и семейства с малки деца. Протестът протече спокойно, без напрежение, като гражданите скандираха „Оставка“, обявяваха се против бюджета, подкрепяха младото население и настояваха за достойни пенсии за възрастните хора.

Протестът приключи около 21:30 часа, като само малка част от демонстрантите се придвижиха към главната улица на града. Въпреки това напрежение не е регистрирано.

Многобройни протести имаше в цялата страната.