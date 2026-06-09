Ибрахим Маза предизвика Аржентина: Ще победим Меси на старта на Мондиал 2026

Националът на Алжир Ибрахим Маза демонстрира самочувствие преди началото на световното първенство по футбол през 2026 година, като обяви, че неговият тим ще търси победа срещу действащия шампион Аржентина още в първия си мач на турнира.

20-годишният офанзивен халф пристигна заедно с алжирската делегация в тренировъчната база на отбора в Канзас Сити, където "пустинните лисици“ започнаха подготовката си за първото си участие на световни финали от 2014 година насам.

Футболистът на Байер Леверкузен не скри амбициите си преди двубоя срещу южноамериканците на 17 юни.

„Трябва да направим силно световно първенство, а първият мач срещу Аржентина ще бъде много важен. Те обичат да провокират съперниците си, но ние трябва да запазим спокойствие, да дадем всичко от себе си и да играем умно. Тогава ще видим какво ще се случи“, заяви Маза. Младият полузащитник завърши изказването си с усмивка и думите: „Ще победим Лионел Меси, ако е рекъл Бог.“

Изказването му предизвика сериозен отзвук в Аржентина, като беше широко цитирано от водещите спортни медии в страната. Коментарите на алжиреца бързо се превърнаха в една от основните теми около предстоящия сблъсък между двата отбора.

Маза е сред най-обещаващите играчи в състава на селекционера Владимир Петкович. Роденият в Берлин футболист първоначално премина през юношеските формации на Германия, преди да избере да представлява Алжир на международно ниво.