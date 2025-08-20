IBU вкара Банско в новата лятна верига по биатлон

Международният съюз по биатлон (IBU) определи Банско като една от 15 надпревари в новосъздадената регионална лятна верига по биатлон. Дебютният формат се въвежда като част от промените, според които световното лятно първенство вече ще се провежда през година. По тази причина това лято шампионат на планетата не се предвижда, но шефовете на световния биатлон въвеждат 15 регионални надпревари. Така, със силен фокус върху дългосрочния растеж, IBU продължава ангажимента си за развитие на биатлона, като предоставя както финансова, така и логистична подкрепа, за да гарантира успеха и достъпността на тези събития. Инициативата има за цел да укрепи световната биатлонска общност чрез подпомагане на местните организатори и спортисти с цел издигане на спорта на следващото ниво.

Стартовете в Банско са под името Балканска купа по биатлон и са насрочени за този уикенд. В състезанията на емблематичната „Арена Бъндерица“ на Бъндеришка поляна ще участват биатлонисти от 6 балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Молдова. За днес са предвидени тренировки и тържественото откриване от 18.30 ч. в центъра на града. Утре е ден за официални тренировки, в петък са насрочени спринтовете, а в събота – индивидуалните дисциплини. Веднага след това, в неделя на същото място ще се състои държавното лятно първенство. Състезанията са за мъже и жени, младежи и девойки, както и юноши и девойки старша възраст.

През всичките дни в надпреварите на Бъндеришка поляна ще стартират най-добрите ни биатлонисти, водени от новата българска звезда в световния биатлон Милена Тодорова. Така националите ще могат в състезателна обстановка да тестват моментната си форма и резултатите от досегашната подготовка за олимпийския сезон.

България ще се представи с пълни състави от по четирима при мъжете и при жените на олимпийските стартове в Милано Кортина през идния февруари. Това лято за първи път националните ни биатлонисти се подготвят изцяло в чужбина, като повечето лагери са високопланински, тъй като олимпийските надпревари ще се състоят високо в алпийския център Антерселва. По тази причина следващият лагер на българите през септември ще бъде отново нависоко във френския Фонт Ромео, преди отново да продължат подготовката си в Руполдинг. Първият им лагер на сняг ще бъде след това от 25 октомври в шведския Идре и ще завършат тренировките пак в австрийския високопланински център Обертилиях, непосредствено преди началото на стартовете за световната купа в края на ноември.

Календарът на регионалните летни събития на IBU за 2025/2026 г. е пълен с възможности за млади спортисти, което позволява по-голямо участие и насърчава регионалното сътрудничество. Визията на Международния съюз по биатлон е да създава устойчиви, структурирани състезания и да задълбочава сътрудничеството между националните федерации и регионите.