Томазо Джакомел спечели драматично преследване в Оберхоф

Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Топ 3 се допълни от норвежеца Мартин Улдал и шведа Себастиан Самюелсон

Томазо Джакомел спечели драматично преследване в Оберхоф
Снимка: БТА
Италианецът Томазо Джакомел оцеля след шест наказателни обиколки, за да спечели драматична победа в преследването на 12.5 километра от Световната купа по биатлон във ветровития германски зимен център Оберхоф.

Джакомел измина трасето за 37:15.4 минути, като записа трети пореден успех за сезона си и пети в кариерата си и се изкачи на върха в класирането на Световната купа. Италианецът изглеждаше извън борбата за победата с една минута изоставане и с шест пропуснати мишени след третата стрелба, но след това стреля чисто, докато съперниците му сгрешиха. Победителят в спринта в четвъртък се задържа на първото място, след като изпревари с 4.5 секунди норвежеца Мартин Улдал, който изглеждаше като победител, но пропусна три от мишените в последната стрелба.

Шведът Себастиан Самюелсон остана с 8.8 секунди на трето място, както и Джакомел с шест наказателни обиколки. Тези, които се представиха добре на стрелбището, спечелиха много позиции от спринта, като украинецът Дмитро Пидручни се изкачи от 41-о на седмо място само на 20.7 секунди изоставане с една пропусната мишена.

От българите най-добро класиране записа Константин Василев, който е 30-и с пасив от 2:09.9 минути. Благой Тодев е веднага след него, на 2:12.1 след победителя. Двамата направиха по три грешки на рубежа. Тодев беше 23-и след третото стреляне, но накрая не успя да уцели две мишени и се смъкна в подреждането.

Джакомел вече има аванс от 51 точки на върха в генералното подреждане - 611 точки, пред норвежеца Йохан-Олав Ботн с 560, който не е в Оберхоф поради заболяване. Трети е французинът Ерик Перо с 529. Владимир Илиев е 49-и с 39 точки, а Василев и Тодев са съответно 71-и с 11 и 72-и с 10 точки.

Победите в Германия са силно емоционални за италианеца, тъй като това са първите състезания след смъртта на близкия му норвежки приятел Сиверт Бакен на 23 декември. Той посвети успеха в спринта на Бакен и ще лети с норвежкия отбор на погребението му във вторник в Лилехамер.

Женска щафета е насрочена за по-късно днес в Оберхоф.

