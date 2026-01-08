Томазо Джакомел спечели спринта при мъжете от Световната купа по биатлон в Оберхоф

Италианецът Томазо Джакомел спечели спринта на 10 километра при мъжете от Световната купа по биатлон в Оберхоф (Германия), записвайки трети успех за сезона.

Джакомел, който в края на миналия месец ликува и в масовия старт на 15 километра в Анеси-Льо Гран Борнан, измина дистанцията за 25:01.7 минути, като направи една грешка при първата си стрелба.

Той изпревари с 13.2 секунди втория Филип Наврат от Германия, който също имаше един пропуск, но при втората стрелба, изравнявайки втория най-добър резултат в кариерата си и най-доброто си класиране от повече от година. Тетата позиция зае Йоханес Дале-Шевдал (Норвегия) с една грешка и изоставане от 25.2 секунди, а четвърти бе шведът Себастиан Самуелсон, който се затрудни при втората стрелба, направи един пропуск и остана на 31.2 секунди зад лидера.

Миналогодишният победител в Оберхоф Кентен Фийон Майе от Франция завърши на 11-о място, на 54.9 секунди от времето на Томазо Джакомел и две грешки при стрелбата.

От българите най-добро класиране записа Благой Тодев - 48-и с един пропуск, на 2:13.5 минути от победителя. Константин Василев се нареди 57-и, с изоставане от 2:24.4 минути (3 грешки), Антон Синапов завърши на 85-о място (2 грешки), а Владимир Илиев остана 91-и (5 грешки) от 104 участници.

В генералното класирането за Световната купа по биатлон води норвежецът Йохан-Олав Ботн с 560 точки, който пропусна надпреварата. Джакомел излезе на втора позиция с 521 точки, а французинът Ерик Перо е трети с 492.

По-късно днес в Оберхоф предстои и спринтът на 7.5 километра при жените.