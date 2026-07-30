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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова проведе среща с министрите Николай Найденов и Иван Шишков

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща с министъра на правосъдието Николай Найденов и с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Срещата се състоя в Съдебната палата.

Основен акцент в разговора бе поставен върху институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при разходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и върху предприемането на своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления.

В хода на срещата временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подчерта ангажимента на Прокуратурата на Република България да осигури своевременното и законосъобразно приключване на преписките и досъдебните производства, образувани по сигнали за нарушения при изграждането и ремонта на инфраструктурни обекти, при стриктно спазване на принципите на законност, обективност и независимост.

Ваня Стефанова заяви, че прокуратурата ще упражни в пълен обем предоставените ѝ от закона правомощия за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че с техни действия или бездействия са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура, нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности или незаконосъобразно разходване и усвояване на публичен финансов ресурс. Тя подчерта, че защитата на обществения интерес и гарантирането на законността изискват ефективно взаимодействие между компетентните държавни институции при стриктно спазване на техните законови правомощия.

#главен прокурор Ваня Стефанова #Иван Демердижев #Николай Найденов 

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