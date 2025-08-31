БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек е на пети пореден осминафинал на US Open след обрат над Анна Калинская

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Полякинята ще се изправи срещу 13-тата поставена Екатерина Александрова.

ига швьонтек пети пореден осминафинал open обрат анна калинская
Слушай новината

Втората в света Ига Швьонтек срещна сериозни трудности, но успя да преодолее съпротивата на Анна Калинская със 7:6(2), 6:4 на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Полякинята губеше с 1:5 в първия сет и спаси четири сетбола в осмия гейм, като показа завиден характер, обърна развоя на мача и спечели първия сет след тайбрек.

Рускинята, поставена под номер 29, изглежда бе готова да повтори победата си срещу Швьонтек в Дубай миналата година, като затрудни сериозно шампионката от "Уимбълдън" и във втория сет, но Швьонтек отново запази хладнокръвие и приключи двубоя след 6:4.

"Е, със сигурност не беше лесен мач, особено след началото. Радвам се, че се върнах и започнах да играя по-добре, защото със сигурност направих някои грешки в началото на първия сет, които ми се искаше да не се случват“, каза Швьонтек.

Двубоят бе изпълнен с общо 67 непредизвикани грешки и девет пробива и единствено шампионския манталитет на Швьонтек в ключовите моменти й помогна да извоюва победата.

"При резултат 5:1 или нещо подобно е лесно да се паникьосваш, а аз не го направих. Така че това е добре“, добави Швьонтек.

Шесткратната шампионка от Големия шлем разкри, че е направила важни тактически корекции по средата на мача.

"Фокусирах се върху две технически неща, които разбрах, че може да ми помогнат. Когато топката беше по-лесна, понякога играех твърде дълго. Исках да запазя разликата, предполагам, за да не правя непредизвикани грешки", каза тя.

Победата изстрелва Швьонтек на осминафиналите за пета поредна година в Ню Йорк, където ще се изправи срещу 13-тата поставена Екатерина Александрова, която надигра Лаура Зигемунд с 6:0, 6:1.

Осмата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 4:6, 6:2.

Двукратната шампионка на US Open Наоми Осака е на осминафинал след трисетова победа над Дария Касаткина с 6:0, 4:6, 6:3 и си гарантира сблъсък с шампионката от 2023 Коко Гоф. Представителката на домакините преодоля убедително Магдалена Фрех от Полша с 6:3, 6:1.

#US Open 2025 #Анна Калинская #Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Голям шлем

Феликс Оже-Алиасим елиминира третия поставен Александър Зверев и сътвори най-голямата изненада на US Open
Феликс Оже-Алиасим елиминира третия поставен Александър Зверев и сътвори най-голямата изненада на US Open
Яник Синер преодоля по шампионски и третия кръг на US Open Яник Синер преодоля по шампионски и третия кръг на US Open
Чете се за: 03:45 мин.
Шелтън напусна просълзен US Open след контузия на рамото Шелтън напусна просълзен US Open след контузия на рамото
Чете се за: 01:10 мин.
Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open
Чете се за: 02:07 мин.
Джокович с историческо постижение и 1/8-финал на US Open Джокович с историческо постижение и 1/8-финал на US Open
Чете се за: 02:32 мин.
Елена Рибакина преодоля Ема Радукану в третия кръг на US Open Елена Рибакина преодоля Ема Радукану в третия кръг на US Open
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ