Ига Швьонтек и Елена Рибакина стартираха с победи на Финалите на WТА

№2 в световната ранглиста Ига Швьонтек стартира с убедителна победа на Финалния турнир на WТА в Рияд (Саудитска Арабия).

В първия си мач от група Б полякинята се наложи над шампионката от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс с 6:1, 6:2.

Шампионката от 2023 година направи бърз старт в Рияд, спечелвайки 12 от първите 14 точки, за да поведе с 3:0, докато Кийс се бореше да намери ритъм на сервиса си в първия си мач след загубата в първия кръг на Откритото първенство на САЩ в края на месец август.

Швьонтек продължи да оказва натиск върху американската си опонентка, която изглеждаше неподготвена в първата си поява на Финалите на WТА след дебюта през 2016-а, а полякинята взе първия сет, губейки само един гейм.

Двете си размениха пробиви в началото на втората част, но ненавременна двойна грешка от Кийс върна предимството на Швьонтек, която не направи грешка оттам нататък и затвори мача след само 61 минути.

Във втория мач от групата бившата шампионка от Уимбълдън Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над финалистката от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ Аманда Анисимова (САЩ) с 6:3, 6:1 за 58 минути.

Рибакина доминираше изцяло в срещата, направи четири пробива и без проблеми стигна до крайния успех.

В неделя водачката в схемата Арина Сабаленка започва борбата за първа титла на финалите на WТА срещу двукратната финалистка от Големия шлем Жасмин Паолини (Италия), преди защитаващата титлата си Коко Гоф (САЩ) да се изправи срещу сънародничката си Джесика Пегула.

Финалите на WТА, в които участват осемте най-добри тенисистки на сингъл и на двойки в света, имат рекорден награден фонд от 15. 5 милиона долара и предлагат 1500 точки. Турнирът завършва на 8 ноември.