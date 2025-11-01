БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек и Елена Рибакина стартираха с победи на Финалите на WТА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Полякинята се наложи над Мадисън Кийс, докато казахстанката надви Аманда Анисимова.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Слушай новината

№2 в световната ранглиста Ига Швьонтек стартира с убедителна победа на Финалния турнир на WТА в Рияд (Саудитска Арабия).

В първия си мач от група Б полякинята се наложи над шампионката от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс с 6:1, 6:2.

Шампионката от 2023 година направи бърз старт в Рияд, спечелвайки 12 от първите 14 точки, за да поведе с 3:0, докато Кийс се бореше да намери ритъм на сервиса си в първия си мач след загубата в първия кръг на Откритото първенство на САЩ в края на месец август.

Швьонтек продължи да оказва натиск върху американската си опонентка, която изглеждаше неподготвена в първата си поява на Финалите на WТА след дебюта през 2016-а, а полякинята взе първия сет, губейки само един гейм.

Двете си размениха пробиви в началото на втората част, но ненавременна двойна грешка от Кийс върна предимството на Швьонтек, която не направи грешка оттам нататък и затвори мача след само 61 минути.

Във втория мач от групата бившата шампионка от Уимбълдън Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над финалистката от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ Аманда Анисимова (САЩ) с 6:3, 6:1 за 58 минути.

Рибакина доминираше изцяло в срещата, направи четири пробива и без проблеми стигна до крайния успех.

В неделя водачката в схемата Арина Сабаленка започва борбата за първа титла на финалите на WТА срещу двукратната финалистка от Големия шлем Жасмин Паолини (Италия), преди защитаващата титлата си Коко Гоф (САЩ) да се изправи срещу сънародничката си Джесика Пегула.

Финалите на WТА, в които участват осемте най-добри тенисистки на сингъл и на двойки в света, имат рекорден награден фонд от 15. 5 милиона долара и предлагат 1500 точки. Турнирът завършва на 8 ноември.

#Финален турнир на WTA в Рияд 2025 #Елена Рибакина #Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Тенис

Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай
Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев и се класира за финала на Мастърса в Париж Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев и се класира за финала на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:20 мин.
Оже-Алиасим е първият финалист на Мастърса в Париж Оже-Алиасим е първият финалист на Мастърса в Париж
Чете се за: 02:50 мин.
Голубич няма да защити трофея в Цзюцзян Голубич няма да защити трофея в Цзюцзян
Чете се за: 01:07 мин.
Мбоко и Букса ще си оспорват титлата в Хонконг Мбоко и Букса ще си оспорват титлата в Хонконг
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Зверев оцеля срещу Даниил Медведев за полуфинал в Париж Александър Зверев оцеля срещу Даниил Медведев за полуфинал в Париж
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ