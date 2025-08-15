БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 01:42 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Ига Швьонтек се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Полякинята се наложи над Анна Калинская на четвъртфиналите.

Ига Швьонтек
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ига Швьонтек победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская и се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка WТА 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд от 5,15 милиона долара.

Полякинята направи пробив за 3:1 в първия сет и след това безпроблемно поведе в двубоя. Втората част премина при разменено превъзходство, като руската тенисистска оказа значително по-сериозна съпротива срещу фаворитката. Калинская, заемаща 34-то място в световната ранлгиста, игра се добра до 3:3, независимо че загуби подаването си, а след това спаси четири мачбола при собствен начален удар.

Ига Швьонтек, която достигна до първия си полуфинал в турнир WТА 1000 през последните 15 месеца, приключи двубоя след час и 31 минути на корта. Полската тенисистка ще се класира за финалния турнир на женската тенис асоциация в края на сезона, ако достигне до двубоя за титлата в Синсинати.

"Не беше никак лесно, но играх моята игра. Щастлива съм от солидното ми представяне, когато напрежението беше сериозно", заяви шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем, която заема трето място в световната ранглиста.

На полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу лидерката в класацията на WТА Арина Сабаленка или Елена Рибакина.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Тенис

Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Монастир
Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Монастир
Енчева приключи участието си в Отопени Енчева приключи участието си в Отопени
Чете се за: 00:57 мин.
Боливиец и чех ще спорят за титлата на Чалънджъра в София Боливиец и чех ще спорят за титлата на Чалънджъра в София
Чете се за: 01:37 мин.
Личният треньор на Иван Иванов: От самото начало се виждаше, че той е бъдещ шампион Личният треньор на Иван Иванов: От самото начало се виждаше, че той е бъдещ шампион
Чете се за: 02:12 мин.
Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 00:02 мин.
По света
В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна
Чете се за: 06:40 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията? Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ