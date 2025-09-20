БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек ще спори за титлата в Сеул срещу Екатерина Александрова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Полякинята ще се бори за третия си трофей за сезона.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Слушай новината

Ига Швьонтек се класира за финала на турнира по тенис WТА 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара след две бързи победи над Барбора Крейчикова на четвъртфиналите и Мая Джойнт на полуфиналите, за да си осигури сблъсък за титлата с Екатерина Александрова.

Швьонтек започна деня, като разгроми двукратната шампионка от Големия шлем на сингъл Барбора Крейчикова с 6:0, 6:3 в четвъртфинал, отложен от петък поради упорития дъжд. 24-годишната тенисистка се завърна малко след това на корта, за да победи Джойнт с 6:0, 6:2.

Австралийската тийнейджърка Джойнт, която по-рано победи Клара Таусон с 6:0, 6:3, не успя да вземе гейм срещу пределно концентрираната Швьонтек в първия сет на централния корт, който приключи само за 25 минути. Първата поставена имаше кратки колебания във втория сет, давайки на Джойнт възможност за брейк, но бързо се възстанови и поведе с 3:1, за да приключи мача с 6:2.

Швьонтек ще се бори за третия си трофей за сезона при дебютното си участие в южнокорейската столица на финала срещу Екатерина Александрова, която в другия полуфинал надигра чехкинята Катержина Синякова с 6:4, 6:2.

Чехкинята Синякова по-рано достигна полуфиналите с победа с 6:1, 7:5 над Сузан Ламенс, а втората поставена рускиня Александрова се класира след победа с 6:2, 6:3 над Ела Зайдел в други четвъртфинални мачове, отложени поради дъжд.

#WTA 500 в Сеул #Ига Швьонтек #Екатерина Александрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Тенис

Медведев записа първа победа от месец юли, Рубльов отпадна рано в Ханчжоу
Медведев записа първа победа от месец юли, Рубльов отпадна рано в Ханчжоу
Елизара Янева надделя в българския полуфинал на турнира в Пазарджик Елизара Янева надделя в българския полуфинал на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:27 мин.
Отбор Европа поведе след първия ден на Лейвър къп Отбор Европа поведе след първия ден на Лейвър къп
Чете се за: 01:17 мин.
Италия ще спори за втора поредна титла на Били Джийн Кинг къп Италия ще спори за втора поредна титла на Били Джийн Кинг къп
Чете се за: 01:37 мин.
Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:15 мин.
Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Второ огнище пламна край село Горнослав Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ