Ига Швьонтек си проби път към четвъртфиналите в Синсинати

Ига Швьонтек се превърна в първата четвъртфиналистка на турнира WTA 1000 в Синсинати. Полякинята се справи със Сораня Криста след 6:4, 6:3 в мач, който продължи за по-малко от час и половина.

Бившата №1 в световната ранглиста направи пробив още в първия гейм, след това го затвърди за 2:0 и поддържаше тази разлика до края на първата част, спечелена с 6:4.

Румънката проби на старта на втората част, но следващите четири гейма бяха за полската представителка, която направи пълен обрат. След това румънката отново взе подаването на Швьонтек, но бе изостанала с 2:4. Фаворитката направи още един пробив за крайното 6:3.

Швьонтек направи разликата при точките си на втори сервис, както и при ретурите. В следващата фаза тя чака победителката от двубоя между рускините Екатерина Александрова и Анна Калинская.