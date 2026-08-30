Игнасио Бусе спечели титлата в Уинстън-Сейлъм

Тенисистът от Перу Игнасио Бусе спечели титлата на турнира от сериите АТР 250 на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818240 долара.

Поставеният под номер 3 Бусе надделя на финала над четвъртия в схемата Артър Фери (Великобритания) с 6:3, 6:2 за 72 минути на корта.

Тенисистът от Перу спечели първия сет с единствен пробив в осмия гейм, а във втората част взе подаването на съперника си три пъти и без проблеми затвори мача.

За 22-годишния Бусе това е втори трофей от АТР в кариерата и втори за годината след този в Хамбург (Германия) на клей в края на месец май.