Карлос Алкарас: Имам нужда отново да усетя играта

Карлос Алкарас заяви, че е готов да се завърне в големите битки и да защитава титлата си на Откритото първенство на САЩ. Испанецът не е играл от април заради контузия на китката, която го принуди да пропусне „Ролан Гарос“ и "Уимбълдън“.

След продължителното възстановяване Алкарас вече е в Ню Йорк и увери, че заедно със своя екип е взел решението да участва едва когато се е почувствал напълно подготвен.

"С екипа ми вярваме, че съм готов. Решението не беше лесно. Просто опитах да направя всичко перфектно както на корта, така и извън него, за да съм тук“, заяви испанецът.

Алкарас разкри и колко труден е бил началният период след получаването на травмата. През първия месец той практически не е могъл да използва дясната си ръка, но принудителната пауза му е дала възможност да прекара повече време със семейството и най-близките си хора.

"Първият месец не можех да правя нищо с дясната си ръка. Но същевременно успях да се насладя на моментите, прекарани със семейството и близките ми“, призна Алкарас.

Испанецът подчерта, че основната му цел в Ню Йорк е отново да почувства ритъма на големите мачове и да премери сили с най-добрите тенисисти в света.

"Идвам тук с идеята да се състезавам с най-добрите, защото имам нужда точно от това – да бъда на корта, да усетя отново играта“, добави той.

Алкарас е поставен под №2 в схемата на US Open и ще започне защитата на титлата си срещу руснака Роман Сафиулин. Двубоят ще бъде и първият официален мач за испанеца след близо четири месеца извън състезателния тенис.