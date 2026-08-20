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Карлос Алкарас се завръща за US Open след пет месеца извън корта

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Спорт
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Испанецът преодоля контузията в китката и ще защитава титлата си в Ню Йорк

Карлос Алкарас се завръща за US Open след пет месеца извън корта
Снимка: AP Photo
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Карлос Алкарас потвърди голямата новина броени дни преди началото на US Open. Испанецът ще се завърне в официален мач именно на последния за годината турнир от Големия шлем, след като близо пет месеца лекуваше контузия в китката.


23-годишният тенисист обяви решението си в социалните мрежи с краткото послание "Here we go“, а в Инстаграм публикува видео, в което използва популярната реплика на трансферния експерт Фабрицио Романо.

Алкарас не е играл от април, когато получи травмата по време на турнира в Барселона. Заради проблема испанецът беше принуден да пропусне "Ролан Гарос“ и "Уимбълдън“, както и три турнира от сериите "Мастърс“. Продължителното отсъствие се отрази и на позицията му в световната ранглиста, където Яник Синер успя да увеличи преднината си на върха.

Сега Алкарас е готов отново да излезе на корта и ще го направи на място, което заема специална част в кариерата му. US Open започва на 23 август, а испанецът ще защитава трофея, който спечели през 2025 година след победа над Синер във финала.

Ню Йорк носи отлични спомени на Алкарас и по друга причина. Именно на „Флашинг Медоус“ през 2022 година той завоюва първата си титла от Големия шлем. Три години по-късно испанецът отново триумфира в турнира.

До момента Алкарас има седем титли от Големия шлем - две от US Open, две от "Уимбълдън“, две от "Ролан Гарос“ и една от Australian Open.

Завръщането му в Ню Йорк отваря възможността Алкарас да участва и в Laver Cup, както и в турнирите от сериите "Мастърс“ в Шанхай и Париж и Финалите на ATP в заключителната част на сезона.

В същото време остава неизвестност около участието на Яник Синер на US Open. Италианецът пропусна турнира в Синсинати заради проблем с дясното коляно и все още не е потвърдил дали ще бъде готов за последния турнир от Големия шлем за годината.

#US Open 2026 #Карлос Алкарас

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