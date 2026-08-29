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Роджър Федерер получава място сред безсмъртните в тениса

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Спорт
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Носителят на 20 титли от Големия шлем ще бъде въведен в Международната тенис зала на славата и определи признанието като "финалния си триумф“

Роджър Федерер получава място сред безсмъртните в тениса
Снимка: БГНЕС
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Една от най-големите фигури в историята на тениса Роджър Федерер ще получи поредното голямо признание за забележителната си кариера. 45-годишният швейцарец ще бъде официално въведен в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, Род Айлънд.

Федерер ще бъде почетен на специална церемония заедно с бившата тенисистка и дългогодишна телевизионна анализаторка Мери Карило.

Швейцарецът определи предстоящото събитие като своя „финален триумф“ и призна, че след края на професионалната си кариера гледа по различен начин на наследството, което е оставил в спорта.

"Мислех си, че всичко се свежда до момента – форхендите, бекхендите, спасяването на точките за пробив и победите. С времето обаче осъзнаваш, че това става малко по-малко важно“, заяви Федерер.

Според него далеч по-голямо значение има начинът, по който един спортист остава в спомените на хората, както и отношението му към съперници, журналисти, организатори и всички останали, които са част от тенис света.

Федерер призна още, че се чувства комфортно в живота след края на активната си кариера, но продължава с удоволствие да бъде близо до спорта, който е заемал централно място в живота му в продължение на десетилетия.

"Все още съм щастлив да бъда част от тенис света от време на време, защото той е лепилото, което държи всичко около мен и днес. Имах най-хубавото време и създадох толкова много приятели в тура – от играчите до организаторите“, добави швейцарецът.

Федерер приключи кариерата си като един от най-успешните тенисисти в историята. Той спечели 20 титли от Големия шлем и общо 103 трофея на ниво ATP, а в продължение на 310 седмици заемаше първото място в световната ранглиста.

Въвеждането му в Международната тенис зала на славата ще бъде поредното признание за кариера, оставила трайна следа в историята на спорта.



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#Международната тенис зала на славата #Роджър Федерер

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