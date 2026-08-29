Игнасио Бусе и Артър Фери ще спорят за трофея в Уинстън-Сейлъм

Игнасио Бусе и Артър Фери ще се изправят един срещу друг във финала на турнира на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм, САЩ, с награден фонд 818 240 долара.

Поставеният под №3 Бусе си осигури място в решителния двубой след успех над французина Бенжамен Бонзи с 6:2, 4:6, 6:1. Перуанецът се нуждаеше от 111 минути, за да стигне до втората си битка за трофей през сезона.

22-годишният Бусе, който заема 36-ото място в световната ранглиста, започна убедително и спечели първия сет с 6:2. Той имаше възможност да приключи срещата още във втората част, но пропиля аванс от 4:2, а Бонзи се възползва и изравни резултата.

В решителния сет перуанецът отново пое инициативата и доминираше, за да го спечели с категоричното 6:1. Така Бусе достигна до втория си финал за годината, след като през май завоюва дебютната си титла в Тура на АТП в Хамбург.

С постижението си той стана и първият представител на Перу след Луис Орна през 2004 година, който достига до финал на турнир на твърда настилка.

В другия полуфинал Артър Фери се възползва от отказването на Джеймс Дъкуърт. Поставеният под №4 британец водеше с 6:4, 2:1, когато австралиецът прекрати участието си заради физически проблем.

Дъкуърт поиска медицински таймаут след края на първия сет и опита да продължи двубоя, но след още три гейма във втората част прецени, че не може да остане на корта.

По този начин Фери, който през настоящия сезон достигна до полуфиналите на "Уимбълдън“, се класира за първия финал в кариерата си в Тура на ATP. Срещу него ще бъде Бусе, който ще преследва своя втори трофей за сезона.