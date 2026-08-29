Александър Донски спаси мачбол и се класира за финала в Кингстън

Александър Донски продължава със силните си изяви на двойки и се класира за финала на турнира на твърда настилка от сериите ATP "Чалънджър 75“ в Кингстън, Ямайка, с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и партньорът му Дан Мартин от Канада постигнаха драматична победа над Калъм Пътъргил от Австралия и Аджийт Рай от Нова Зеландия с 4:6, 6:3, 14-12. Полуфиналната среща продължи 97 минути.

Донски и Мартин загубиха оспорвания първи сет с 4:6, но успяха да намерят отговор във втората част и след 6:3 изпратиха двубоя в решаващ шампионски тайбрек.

Там драмата беше пълна. Българо-канадският тандем се изправи пред мачбол при 8:9, но успя да го отрази. Впоследствие Донски и Мартин издържаха в напрегнатата битка и затвориха мача при 14-12.

В спора за трофея двамата ще имат сериозно изпитание срещу поставените под №1 в схемата французи Артюр Реймон и Люка Санчес.

Донски се намира в отлична серия на двойки. Само седмица по-рано българският национал за Купа „Дейвис“ триумфира с титлата на турнир от сериите ATP „Чалънджър 125“ в Квебек.

С достигането си до финала в Кингстън българинът си осигури 50 точки за световната ранглиста на ATP на двойки, в която заема 92-рото място, както и 1440 долара от наградния фонд.

Сега Донски е само на една победа от втора поредна титла на двойки в рамките на две седмици.