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Александър Донски спаси мачбол и се класира за финала в Кингстън

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Спорт
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Българинът и канадецът Дан Мартин стигнаха до драматична победа в шампионски тайбрек и ще спорят за титлата на двойки в турнира от сериите ATP "Чалънджър 75“

александър донски отпадна първия кръг двойки тенис турнира клей сериите атр 250 умаг
Снимка: БТА
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Александър Донски продължава със силните си изяви на двойки и се класира за финала на турнира на твърда настилка от сериите ATP "Чалънджър 75“ в Кингстън, Ямайка, с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и партньорът му Дан Мартин от Канада постигнаха драматична победа над Калъм Пътъргил от Австралия и Аджийт Рай от Нова Зеландия с 4:6, 6:3, 14-12. Полуфиналната среща продължи 97 минути.

Донски и Мартин загубиха оспорвания първи сет с 4:6, но успяха да намерят отговор във втората част и след 6:3 изпратиха двубоя в решаващ шампионски тайбрек.

Там драмата беше пълна. Българо-канадският тандем се изправи пред мачбол при 8:9, но успя да го отрази. Впоследствие Донски и Мартин издържаха в напрегнатата битка и затвориха мача при 14-12.

В спора за трофея двамата ще имат сериозно изпитание срещу поставените под №1 в схемата французи Артюр Реймон и Люка Санчес.

Донски се намира в отлична серия на двойки. Само седмица по-рано българският национал за Купа „Дейвис“ триумфира с титлата на турнир от сериите ATP „Чалънджър 125“ в Квебек.

С достигането си до финала в Кингстън българинът си осигури 50 точки за световната ранглиста на ATP на двойки, в която заема 92-рото място, както и 1440 долара от наградния фонд.

Сега Донски е само на една победа от втора поредна титла на двойки в рамките на две седмици.

#"Чалънджър 75" в Кингстън # Александър Донски

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