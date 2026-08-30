100 са участниците в 13-то издание на велопохода "Дунав ултра"

Над 100 колоездачи потеглят от Видин на 13-ия масов велопоход по маршрута "Дунав ултра". Събитието цели да популяризира велотурзима по поречието на Дунав. Анжела Каменова е на старта на събитието и ще ни разкаже повече.

Стартът е във Видин, а финалът - след повече от 700 км. в Дуран кулак, на брега на Черно море. Велопоходът през 2026 г. е 13-ти поред.

Борис Бегъмов, създател на веломаршрута "Дунав ултра": "Преди час стартираха така речените бързи колоездачи, които ще изминат маршрута в рамките до 2 дни. Зад нас са колездачи, които през следващите 5, 7 и повече дни, основната група от колездачи, ще пътешестват по поречето на Дунав и Добруджа, за да стигнат до Дуран кулак. Каузата на всички е една - популяризиране на региона, населените места, откъдето ще преминат и маршрутът като успешна дестинация за велотуризъм."

Сред участниците за пети път е и професор Антоанета Момчилова, на 83 години, дългодишен преподавател по физическо възпитание и спорт в Русенския университет.

професор Антоанета Момчилова, участник: "Връща ме изключително приятното приключение, много емоции, красиви природни картини, отлична организация, много мили, топли хора, срещаме по пътя, с много нови приятели се запознахме. И това е едно истинско изпитание на волевите черти на характера на човек, на физическа издръжливост, сила и всички други основни качества на дееспособността на човека. - Пожелавате ли си отново да участвате? О, разбира се, докато мога, а може би до 100 години ще мога, а след това на моторетка."

Тази година участниците във велопохода са в сигнално оранжево, за да може да бъде осигурена по-добре тяхната безопасност.

Борис Бегъмов, създател на веломаршрута "Дунав ултра": "Апелирам към всички участници в пътното движение да имат предвид, когато са в региона, че ще се движат колездачи. За нас най-важно е всички участници да пристигнат в пълно здраве и да няма никакви инциденти по пътя."

Вижте още в прякото включване на Анжела Каменова