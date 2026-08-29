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ЗАПАЗЕНИ

Депо за мраморни отпадъци в Индия се превърна в туристическа атракция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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депо мраморни отпадъци индия превърна туристическа атракция
Снимка: илюстративна
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Туристи се стичат в северозападната част на Индия, за да се снимат край кристално чисти води или сред пейзаж, напомнящ заснежена долина, пише Франс прес. Това живописно място обаче всъщност е депо за отпадъци от мраморната промишленост.

Разположено в Кишангарх, наричан „мраморният град“ на Индия, в центъра на щата Раджастан, депото с площ около 33 хектара приема всеки ден над 5500 тона утайки от обработката на мрамор, идващи от над 1200 фабрики и работилници в района.

Бъдещи младоженци позират сред безупречно бели купчини варовик, а необичайният пейзаж редовно се използва за снимане на филми и музикални клипове. Други предпочитат да обикалят с коне по необичайния хълмист терен.

Популярността на мястото рязко нарасна до голяма степен благодарение на социалните мрежи, като посетителите сравняват ярко белия пейзаж със заснежени алпийски местности.

След дъждове водата се събира във вдлъбнатините между огромните купчини от мраморни отпадъци, образувайки яркосини водни басейни, които засилват илюзията за алпийски пейзаж.

Наличието на подобно открито депо обаче има сериозни последици за околната среда.

Властите многократно са отправяли предупреждения, най-вече за замърсяването на въздуха, предизвиквано от фините прахови частици, както и на подпочвените води.

Проучвания са установили висока концентрация на соли, висока твърдост на водата, както и наличие на някои тежки метали във водните басейни в околността.

През януари индийският специализиран съд по въпросите на околната среда (NGT) разпореди да бъдат предприети редица мерки, включително да се насърчава повторното използване на утайките вместо те да бъдат неконтролирано изхвърляни.

„На терена няма никаква система за изолиране на отпадъците, утаителни басейни, механизъм за контрол на праха, система за наблюдение на качеството на въздуха или подпочвените води, нито защитна зелена зона“, подчерта съдът в решението си.

Това обаче не разубеждава посетителите, които продължават да се стичат към този впечатляващ и изглеждащ нереален пейзаж.

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