Летището в Нешвил ще носи името на Доли Партън

Международното летище в град Нешвил, САЩ, ще бъде преименувано в чест на американската кънтри певицата Доли Партън.

Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Лий, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която е оставила своята музика, щедрост, вяра и доброта.

Над 150 хиляди почитатели на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн.

Доли Партън почина във вторник на 80-годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и стотици други записи. Има 11 награди "Грами" и три "Еми", снима се в редица филми и е номинирана два пъти за "Оскар".