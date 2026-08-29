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Летището в Нешвил ще носи името на Доли Партън

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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почина световната звезда доли партън
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Международното летище в град Нешвил, САЩ, ще бъде преименувано в чест на американската кънтри певицата Доли Партън.

Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Лий, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която е оставила своята музика, щедрост, вяра и доброта.

Над 150 хиляди почитатели на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн.

Доли Партън почина във вторник на 80-годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и стотици други записи. Има 11 награди "Грами" и три "Еми", снима се в редица филми и е номинирана два пъти за "Оскар".

#летище в Нешвил #Доли Партън #преименуване

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