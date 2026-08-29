Арина Сабаленка и Джесика Пегула приветстваха рекордните 108 милиона долара на US Open

Световната №1 Арина Сабаленка и третата в ранглистата Джесика Пегула приветстваха значителното увеличение на наградния фонд на US Open и създаването на нов консултативен съвет на играчите към турнирите от Големия шлем.

Организаторите на надпреварата в Ню Йорк обявиха рекорден награден фонд от 108 милиона долара за тазгодишното издание. Успоредно с това четирите турнира от Големия шлем представиха планове за създаването на консултативен съвет след продължителния натиск от страна на водещите тенисисти за по-голям процент от генерираните приходи и по-сериозна роля при вземането на решения.

Сабаленка, която активно подкрепя усилията за подобряване на финансовите условия за състезателите, смята, че последните промени могат да намалят напрежението между играчите и организаторите.

"Изключително щастливи сме, че най-накрая стигаме до точката, в която искахме да бъдем още в самото начало“, заяви беларускинята. "Надяваме се, че в бъдеще няма да се налага да бойкотираме медии, турнири или каквото и да било. Всички ще бъдем щастливи и това е всичко, което искахме от самото начало“, добави Сабаленка.

По-рано през годината тя и световният №1 при мъжете Яник Синер бяха сред тенисистите, които ограничиха медийните си ангажименти преди "Ролан Гарос“ и "Уимбълдън“ до 15 минути. Това беше част от протест с искане по-голяма част от приходите на турнирите да достига до играчите под формата на наградни фондове.

Продължителността от 15 минути символизираше приблизително 15-те процента от приходите, които според протестиращите тенисисти организаторите разпределяха за наградни фондове.

Джесика Пегула, която има водеща роля в разговорите между състезателите и ръководните структури на тениса, подчерта значението на общата позиция на мъжете и жените.

"Мисля, че е невероятно това, което играчите успяха да постигнат. Никога не сме имали нещо подобно по отношение на турнирите от Големия шлем – създаването на съвет, принос към благосъстоянието на играчите и ново увеличение на наградния фонд“, коментира американката.

Според Пегула единството между водещите представители на ATP и WTA е било сред основните фактори за постигнатия напредък.

"Това показва, че единството при мъжете и жените, особено между най-добрите играчи, е оказало голям натиск върху турнирите от Големия шлем да продължат да развиват нашия спорт“, заяви тя.

Американката обаче предупреди, че предстои още работа. Сред основните въпроси са конкретната структура на новия консултативен съвет, кои играчи ще участват в него и с какви реални правомощия ще разполага.