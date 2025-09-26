Игокеа е първият финалист на международния турнир по баскетбол за юноши до 18 г. в София

Отборът на Игокеа си гарантира място на финала на международния баскетболен турнир за юноши до 18-годишна възраст All Stars в София. Босненците сразиха Фенербахче с 82:66 в първия полуфинал. Мачът в залата на ЦСКА предложи равностойно първо полувреме до известна степен, но през второто босненският отбор диктуваше без проблеми събитията на паркета.

В спора за първото място тимът от Александровац ще има за съперник спечелилия от втория полуфинал между ЦСКА и Арис, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

Милчо Милованович бе над всички за победителите с 14 точки, 5 борби и 5 асистенции. Емре Адигюзел и Тибет Евин (5 борби) вкараха по 9 точки за "фенерите".