Игор Кесар е първото ново попълнение в БК Миньор 2015, обявиха от клуба.

210-сантиметровият център се присъединява към "жълто-черните" от Спартак Плевен. През годините е играл за Рилски Спортист, Балкан Ботевград, Слога, Плана, Напредак Крушувац, Тамиш Панчево и Спартак Суботица, Кожув Гевгелия и Пелистер, Игокеа Александровац и румънския Тимишоара.

През последния сезон роденият във Върнячка баня баскетболист остави срещу името си средни показатели от 17.6 точки, 6.1 борби и 2.4 асистенции средно на мач. Кесар има 24 двубоя във всички турнири на българска земя, докато на европейска сцена приключи с по 17.7 точки, 5.2 овладени под двата ринга топки за 5 срещи.