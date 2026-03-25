Играчите на Левски тренират пред погледа на бившия си капитан Вендерсон Цунами

Бразилецът окуражи бившите си съотборници в битката за титлата.
Бившият капитан на Левски Вендерсон Цунами изгледа днешната тренировка на "сините", съобщиха от клуба.
Бразилецът използва паузата за националните отбори, за да посети бившите си съотборници на стадион "Георги Аспарухов" и да им пожелае успех в битката за титлата.
По-рано Цунами получи благодарствен пакет от мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков.
Левски ще проведе закрита тренировка и утре на стадион „Георги Аспарухов“, а през уикенда футболистите ще получат почивка от старши треньора Хулио Веласкес.