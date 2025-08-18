Илия Груев дебютира във Висшата лига при успеха на Лийдс над Евертън

Лийдс победи Евертън с минималното 1:0 в последния мач от първия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев записа първите си минути в елита на Англия, като се появи в игра в 78-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс домакините бяха по-активни в преден план. Единственият точен удар до почивката бе дело на Джоел Пиру, но Джордан Пикфорд го изби в ъглов удар.

След паузата Вилфред Ньонто също застраши противниковата врата, но шутът му попадна право в ръцете на стража на "карамелите".

Единственият точен изстрел за гостите дойде четвърт час преди края на редовното време. Дебютантът за йоркшърци Лукаш Пери изби в корнер удар по земя на Карлос Алкарас.

В 78-ата минута Илия Груев дебютира в елита на Англия. Българският национал замени капитана Итън Ампаду. Полузащитникът е 10-ият българин с минути във Висшата лига. Пионер в това отношение е Бончо Генчев (Ипсуич), а след него на Острова пристигат още Радостин Кишишев (Чарлтън), Светослав Тодоров (Уест Хем, Портсмут, Уигън), Стилиян Петров (Астън Вила), Димитър Бербатов (Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм), Мартин Петров (Манчестър Сити, Болтън), Валери Божинов (Манчестър Сити), Станислав Манолев (Фулъм) и Александър Тонев (Астън Вила).

В 82-ата минута футболистите в бяло получиха правото да изпълнят дузпа. Джеймс Тарковски блокира с ръка шут извън пеналтерията на Антон Щах. Резервата Лукас Нмеча бе точен от бялата точка.

Лийдс дели 6-ото място в класирането с актив от 3 пункта. и един отбелязан гол, колкото има и Арсенал. Евертън се намира на 14-ата позиция в подреждането без точки и с еднакъв актив с Манчестър Юнайтед.