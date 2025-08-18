БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев дебютира във Висшата лига при успеха на Лийдс над Евертън

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Българският национал се появи в игра от резервната скамейка.

илия груев дебютира висшата лига успеха лийдс евертън
Слушай новината

Лийдс победи Евертън с минималното 1:0 в последния мач от първия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев записа първите си минути в елита на Англия, като се появи в игра в 78-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс домакините бяха по-активни в преден план. Единственият точен удар до почивката бе дело на Джоел Пиру, но Джордан Пикфорд го изби в ъглов удар.

След паузата Вилфред Ньонто също застраши противниковата врата, но шутът му попадна право в ръцете на стража на "карамелите".

Единственият точен изстрел за гостите дойде четвърт час преди края на редовното време. Дебютантът за йоркшърци Лукаш Пери изби в корнер удар по земя на Карлос Алкарас.

В 78-ата минута Илия Груев дебютира в елита на Англия. Българският национал замени капитана Итън Ампаду. Полузащитникът е 10-ият българин с минути във Висшата лига. Пионер в това отношение е Бончо Генчев (Ипсуич), а след него на Острова пристигат още Радостин Кишишев (Чарлтън), Светослав Тодоров (Уест Хем, Портсмут, Уигън), Стилиян Петров (Астън Вила), Димитър Бербатов (Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм), Мартин Петров (Манчестър Сити, Болтън), Валери Божинов (Манчестър Сити), Станислав Манолев (Фулъм) и Александър Тонев (Астън Вила).

В 82-ата минута футболистите в бяло получиха правото да изпълнят дузпа. Джеймс Тарковски блокира с ръка шут извън пеналтерията на Антон Щах. Резервата Лукас Нмеча бе точен от бялата точка.

Лийдс дели 6-ото място в класирането с актив от 3 пункта. и един отбелязан гол, колкото има и Арсенал. Евертън се намира на 14-ата позиция в подреждането без точки и с еднакъв актив с Манчестър Юнайтед.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се...
Какви са щетите след пожара в Българово?
4
Какви са щетите след пожара в Българово?
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
5
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
6
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Футбол

Петко Христов влезе като резерва при успеха на Специя над Сампдория за Купата на Италия
Петко Христов влезе като резерва при успеха на Специя над Сампдория за Купата на Италия
Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Чете се за: 01:32 мин.
Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич
Чете се за: 00:50 мин.
Шаби Алонсо: Напредваме крачка по крачка Шаби Алонсо: Напредваме крачка по крачка
Чете се за: 02:07 мин.
Джани Инфантино осъди расистките обиди на мачове от Купата на Германия този уикенд Джани Инфантино осъди расистките обиди на мачове от Купата на Германия този уикенд
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР) Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
По света
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър 8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"В къща без олио не може": Защо поскъпва?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ