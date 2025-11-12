БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев вдъхновява юношите на ФК Национал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази
Илия Груев вдъхновява юношите на ФК Национал
Слушай новината

Полузащитникът на националния отбор и футболист на Лийдс Илия Груев организира вълнуваща среща, на която вдъхнови близо 30 момчета от школата на ФК Национал. Той разказа за своя път от детските отбори до Висшата лига.

В кратко видео Груев представи хубавите моменти, предизвикателствата и вълненията в кариерата си. След това сподели за мотивацията, дисциплината и за това какво го е водило напред към всяка следваща крачка в развитието.

Полузащитникът наблегна върху ключовата роля на начина на мислене и целеустремеността. Момчетата от Национал зададоха много въпроси и получиха искрени и вдъхновяващи отговори, във всеки от които могат да открият по нещо ценно за себе си.

Основното послание остана това, че мечтите са възможни. Само трябва да се протегнеш към тях и да се устремиш напред, пишат от клуба.

"Благодарим много на Илия Груев за поканата и за примера. Оценяваме високо това, че отдели време и енергия, за да се срещне с млади футболисти от клуба, да им сподели лично за своя опит и да ги вдъхнови да вървят смело напред", заявиха от Национал.

#Илия Груев - младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
2
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
3
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
4
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
6
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Български футбол

Георги Русев: За мен е чест да съм в националния отбор
Георги Русев: За мен е чест да съм в националния отбор
Любовта е черно-бяла Любовта е черно-бяла
Чете се за: 04:55 мин.
Левски и ЦСКА отнесоха глоба от 6 600 лв след Вечното дерби Левски и ЦСКА отнесоха глоба от 6 600 лв след Вечното дерби
Чете се за: 02:57 мин.
Левски заведе дело срещу свой привърженик Левски заведе дело срещу свой привърженик
Чете се за: 02:57 мин.
Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Чете се за: 01:42 мин.
Черно море и Добруджа си уредиха контрола Черно море и Добруджа си уредиха контрола
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ