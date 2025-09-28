Илия Петков: Не мога да проумея какво направихме

Централният блокировач на българския национален отбор по волейбол Илия Петков заяви, че все още не осъзнава постигнатото , като "лъвовете" стигнаха до финал на световното първенство.

Защитаващият титлата си отбор на Италия обаче отне мечтата на България за световното злато, след като победи на финала с 3:1 гейма.

"Беше много труден турнир, но целият състав даде всичко. Благодаря на зрителите, страхотна подкрепа получихме. Аз още не мога да проумея какво направихме. Ще ми трябва време, за да разбера какво сътворихме в последните дни", коментира Петков след срещата.

Роденият в Добрич волейболист е категоричен, че открива израстване в играта си.

"Израстване има не само от миналото лято насам. Дори в сравнение с Волейболната лига на нациите (ВНЛ), работихме много. Неизбежно е, но явно не е достатъчно за другия цвят медал. Ще трябва да работим повече. Доволен съм страшно много, че имах възможността да споделя с тези момчета пет месеца. Страхотна работа свършихме. Нямам търпение за другото лято", допълни той.