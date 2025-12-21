Пореден силен мач за волейболния национал Венислав Антов с екипа на Туркоа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Туркоа надигра Кан, а българинът записа 20 точки за успеха.

венислав антов отново блесна туркоа тимът загуби тур мача суперкупата франция
Слушай новината

Националът Венислав Антов и отборът на Туркоа записаха 11-а победа във френското волейболно първенство.

Селекцията на Дориан Ружейрон надделя над Кан с 3:2 (25:23, 25:16, 23:25, 18:25, 15:8) в мач от 12-и кръг на Marmara Spike Ligue.

Венислав Антов изигра нов силен мач за Туркоа и бе втори по резултатност с 20 точки (1 ас, 2 блокади). Игнасио Луенгас записа 22 точки и бе обявен за MVP на мача.

За Кан Ксандър Кетжински се отличи с 23 (1 ас, 2 блокади), с 14 точки се разписа Тео Моуинкел (1 блокада).

Туркоа взе отново лидерството във временното класиране с 29 точки след 11 победи и 1 загуба, но преди изиграването двубоя между Тур и Сет.

В следващия 13-и кръг тимът на Венислав Антов среща Поатие, на 30 декември (вторник) от 21:00 ч. б.в.

