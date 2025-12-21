Владимир Гърков и Сен Назер записаха пета победа във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият тим Сен Назер отбелязаха пета победа във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим надделя над Нарбон с 3:2 (23:25, 32:30, 25:15, 20:25, 20:18) в двубой от 12-ия кръг.

Гърков реализира 14 точки (1 ас, 1 блокада). Най-резултатен бе Филип Йон с 28 точки (1 ас, 3 блокади), със 17 завърши Кейлъб Дженс (1 ас, 3 блокади). За Нарбон Микаел Червински реализира 24 (4 блокади), със 17 точки се отчете Тибо Торал (1 ас, 2 блокади).

Сен Назер е на последната 14-а позиция в таблицата с 11 точки (5 победи, 7 загуби). Нарбон е десети с 13 пункта (4 победи, 8 загуби).