Илиян Филипов: Напускането на Ивелин Попов е изцяло негово решение

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви, че решението Ивелин Попов да напусне клуба е изцяло на футболиста. Бизнесменът даде пресконференция на стадион "Христо Ботев", по време на която разясни ситуацията с Попов и коментира актуалното състояние на "канарчетата".

"Заявявам категорично, че това е изцяло негово решение. Мен също ме заболя много. Всичко започна в четвъртък миналата седмица. Имахме среща с Ивелин Попов, Тодор Неделев, Илко Копарански и Николай Киров. Срещата беше инициирана първоначално от мен, защото усещах, че има леко напрежение в съблекалнята, тъй като имаме двама лидери. Аз не деля никого от футболистите. Всички играчи за мен са равни. Казах им, че искам да държат съблекалнята, да си помагат и да няма противоречия и проблеми. Ивелин каза, че проблемът е, че иска да бъда титуляр. Поговорихме с него и му казахме, че никой не може да гарантира на никого, че ще бъде титуляр. Ние сме 16-и в класирането и нямаме право на грешка. Казах му, че на Николай Киров му е гласувано доверие и никой не може да обещае, че всеки мач ще бъде титуляр", заяви Филипов.

"Той обясни, че това е последна година от кариерата му и иска да играе. Опитахме да се го убедим да остане в Ботев. Абсолютно приятелски протече срещата. Казах му да не взима решението на момента. Той каза, че ако не играе, не се чувства добре и не иска да създава проблеми на клуба. Съвсем достойно го каза това: "По-добре за Ботев, ако аз не играя - да разтрогна". Станах, прегърнах го и му казах, че винаги може да разчита на мен. Това е негово решение. Не е решение на ръководството", добави Филипов и допълни, че чувства Ивелин Попов като приятел и вратата на клуба винаги е отворена за него.

Финансовият благодетел на Ботев коментира и актуалното състояние на "канарчетата".

"Относно състоянието на клуба. То продължава да е тежко. Продължаваме да плащаме заплатите. Всеки месец ги изплащаме по-рано. В момента в клуба работят 73-ма души заедно с футболистите. Плащаме наказателни лихви към държавата. Това са задължения, а за нас всеки лев е ценен. Приоритет са големи задължения към международни контрагенти - агенти, бивши футболисти и договори към други клубове, по които се дължат огромни суми. Имаме задължения и към български контрагенти, с които правим срещи и разсрочваме. Няма как 8 милиона задължения да се платят в рамките на 2 месеца. Ако не бяхме взели клуба, Ботев нямаше да започне и в областната група. Към днешна дата имаме нула стотинки задължения към НАП. Дори разсрочените задължения са платени. Заплатите днес са платени за миналия месец на целия персонал. Стараем се да плащаме всичко, за да няма забрани от ФИФА за картотекиране на футболисти. Имаме две дела в КАС - за Ннади и Траоре. Ще търсим пари по тях от предишното ръководство, защото по договор носят отговорност", каза още той.

"В момента валят дела от бивши служители, които имаха прекратени договори при предишното ръководство, но по членове, по които се дължат огромни задължения. Счетоводството е правило така документацията, че служителят сам да си плаща данък общ доход. Това е огромна измама. С всички тези хора ще се видим в съда и ще изкараме тези документи. Ние пари така няма да раздаваме", категоричен бе още бизнесменът.

Той обърна внимание и на селекцията на отбора.

"Направихме за по-малко от два месеца селекция от 16 футболисти. Положи се денонощен труд. Всеки един е гледан от спортно-техническото ръководство, тъй като нямаме спортен директор. Решенията са взимани общо от всички. Смея да твърдя, че направихме добра селекция, но времето, което имахме, не стига до никъде те да се стиковат. Надявам се, че отборът ще тръгне в градивен план", уточни Филипов.

Собственикът на Ботев Пловдив, призна и за отказан трансфер в последните дни на летния трансферен прозорец. Оказва се, в последния момент ръководството на ЦСКА пожелало Константинос Балоянис, но офертата категорично била отхвърлена заради ниската предложена сума.

По думите на Филипов столичаните предложили само 1/4 от реалната цена на дефанзивния играч.

„От ЦСКА ни потърсиха два дни преди края на летния трансферен прозорец за Балоянис. Офертата беше страшно ниска. Цената беше около четвърт на тази, на която е оценяван Балоянис. Имаме нужда от пари, но категорично исках той да остане. Искам го в отбора до края на договора му през лятото на 2026 г., за да даде каквото може на клуба“, обясни Филипов.

Той бе категоричен, че целта пред "жълто-черните" през този сезон е стабилизиране на клуба и запазване на мястото в елита и допълни, че старши треньорът Николай Киров има пълно доверие от ръководството.

"Никой да не очаква челни места. Целта е оставане на отбора в Първа лига и през зимния трансферен прозорец да започнем да се подготвяме за догодина, за да може Ботев да се бори за Европа. Николай Киров има договор за две години в Ботев Пловдив. Избрахме заедно 16 футболисти в рамките на два месеца. Не мисля, че този човек е виновен за състоянието на отбора в момента. Мисля, че всеки един футболен човек го разбира. Един треньор трябва да има минимум шест месеца, за да се види дали той отговаря на критериите. Той има пълното ми доверие в момента. Мачът с Монтана е като финал. Всеки мач оттук нататък за мен е финал", завърши Илиян Филипов и призова феновете на отбора да подкрепят тима.