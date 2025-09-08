Ботев Пловдив се разделя с Ивелин Попов

Ботев Пловдив изненадващо обяви раздялата си с капитана Ивелин Попов. Повече яснота относно напускането му ще бъде внесена в следващите дни, добавиха "жълто-черните".

37-годишният халф пристигна на "Колежа" от Левски през 2023 г. Той спечели Купата на България с "канарчетата" година по-късно, когато Ботев се наложи над Лудогорец с 3:2 на Националния стадион.

Публикуваме цялата позиция на Ботев Пловдив без редакторска намеса: