Ботев Пловдив се разделя с Ивелин Попов

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Повече яснота относно напускането му ще бъде внесена в следващите дни.

Ивелин Попов
Снимка: Startphoto.bg
Ботев Пловдив изненадващо обяви раздялата си с капитана Ивелин Попов. Повече яснота относно напускането му ще бъде внесена в следващите дни, добавиха "жълто-черните".

37-годишният халф пристигна на "Колежа" от Левски през 2023 г. Той спечели Купата на България с "канарчетата" година по-късно, когато Ботев се наложи над Лудогорец с 3:2 на Националния стадион.

Публикуваме цялата позиция на Ботев Пловдив без редакторска намеса:

"Официално съобщение на ПФК Ботев Пловдив

ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба.

ПФК Ботев Пловдив", написаха от клуба.

