БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Филипов внесе яснота за състоянието на Даниел Наумов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив разкри и за разпален разговор с Христо Крушарски.

Илиян Филипов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Господин Христо Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Искахме да се доиграе мачът. Ние, собствениците, и футболът страдат най-много. Това обяви финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, след прекратеното градско дерби с Локомотив. В 41-ата минута фен на „смърфовете“ от трибуна „Бесика“ уцели вратаря Даниел Наумов с бутилка в главата.

„Празникът на Пловдив се развали. Не сме доктори. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста“, продължи бизнесменът.

„Ние сме с третия вратар като резерва, това мач ли е? Феърплей ли е? Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение? Нормално ли е това положение? Това означава да легна“, каза още той.

„При комоцио няма как да продължи, не се знае какво ще стане след половин час-един час. С делегата не сме говорили. Момчетата от Локомотив искат да продължат мача, не е имало обиди. Не е окей това. Лошо стечение на обстоятелствата. Ясно се вижда как бутилка литър и половина го удря в скулата“, завърши Илиян Филипов.

Свързани статии:

Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на...
Чете се за: 02:07 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Илиян Филипов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български футбол

Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов
Чете се за: 02:15 мин.
Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея
Чете се за: 02:10 мин.
Гьозтепе на Станимир Стоилов се върна в Топ 4 в турската Суперлига Гьозтепе на Станимир Стоилов се върна в Топ 4 в турската Суперлига
Чете се за: 01:00 мин.
ММС осъди проявите на насилие в пловдивското дерби ММС осъди проявите на насилие в пловдивското дерби
Чете се за: 00:47 мин.
Илиян Филипов отвърна на "абсурдните изказвания" на Христо Крушарски Илиян Филипов отвърна на "абсурдните изказвания" на Христо Крушарски
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ