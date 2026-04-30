Илиян Радулов достигна четвъртфиналите в Кастелдефелс след обрат и отказ на съперника

Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин демонстрира характер срещу поставения под номер 7 Карлос Лопес Монтагуд, като поведе със 7:5, 4:2 преди испанецът да се откаже след малко повече от два часа игра.

Радулов започна трудно срещата и изоставаше с 1:3, но успя да изравни и при 4:5 спаси три сетбола. След това българинът проби за 6:5 и затвори първата част на собствен сервис. Във втория сет той наложи контрол, спечели три поредни гейма и поведе убедително, преди съперникът му да прекрати участието си.

В спор за място на полуфиналите Илиян Радулов ще се изправи срещу третия поставен Ориол Рока Баталя.