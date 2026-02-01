БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Радулов остана на крачка от титлата на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов завърши като вицешампион

илиян радулов остана крачка титлата турнир анталия
Слушай новината

Илиян Радулов отстъпи на финала на сингъл от тенис турнира на клей в Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Българският тенисист загуби срещата за трофея от седмия поставен в схемата Стефан Попович от Сърбия с 6:7(1), 2:6 след 1 час и 41 минути игра.

Радулов започна уверено двубоя и поведе с 5:2 гейма в първия сет, но при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис, което позволи на Попович да изравни за 5:5. В последвалия тайбрек българинът изостана рано и го загуби със 1:7. Във втория сет сръбският тенисист направи ранен пробив и поведе с 3:0, което се оказа решаващо за изхода на срещата.

Преди финала Илиян Радулов записа четири поредни победи в турнира, като надпреварата в Анталия беляза завръщането му на корта след контузия. Това беше първото му участие в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от юни миналата година насам.

За последно Радулов игра в полуфиналите на ITF турнир в Кордоба (Испания), а по-рано през 2025 година спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия.

През следващата седмица българинът ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа Дейвис.

#Илиян Радулов #вицешампион #турнир #Анталия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Тенис

Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Чете се за: 01:55 мин.
Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт
Чете се за: 01:20 мин.
Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open
Чете се за: 03:20 мин.
Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Магическото число в тениса вече е 22 Магическото число в тениса вече е 22
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ