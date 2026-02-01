Илиян Радулов остана на крачка от титлата на турнир в Анталия

Илиян Радулов отстъпи на финала на сингъл от тенис турнира на клей в Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Българският тенисист загуби срещата за трофея от седмия поставен в схемата Стефан Попович от Сърбия с 6:7(1), 2:6 след 1 час и 41 минути игра.

Радулов започна уверено двубоя и поведе с 5:2 гейма в първия сет, но при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис, което позволи на Попович да изравни за 5:5. В последвалия тайбрек българинът изостана рано и го загуби със 1:7. Във втория сет сръбският тенисист направи ранен пробив и поведе с 3:0, което се оказа решаващо за изхода на срещата.

Преди финала Илиян Радулов записа четири поредни победи в турнира, като надпреварата в Анталия беляза завръщането му на корта след контузия. Това беше първото му участие в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от юни миналата година насам.

За последно Радулов игра в полуфиналите на ITF турнир в Кордоба (Испания), а по-рано през 2025 година спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия.

През следващата седмица българинът ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа Дейвис.