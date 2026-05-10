Илиян Радулов триумфира в Сабадел след впечатляваща серия от победи

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов завоюва титлата на сингъл на турнира на клей в испанския град Сабадел с награден фонд от 30 хиляди долара. 20-годишният българин демонстрира отлична форма и стигна до трофея след впечатляваща серия от седем поредни победи.

Във финалната среща Радулов се наложи над представителя на домакините Ориол Рока Баталя със 7:6(4), 6:2 за малко повече от два часа игра. Първият сет премина през сериозни обрати, като българинът първо поведе с пробив за 3:2, но допусна изравняване. В последвалия тайбрек той показа характер – изоставаше с 2:4, но спечели пет поредни точки, за да вземе аванс в мача.

Във втората част Радулов започна с пробив пасив, но бързо намери ритъма си и направи впечатляващ обрат до 4:1. С още един пробив в десетия гейм той затвори мача и заслужено триумфира.

По пътя към титлата българинът премина успешно през квалификациите с две победи, след което добави още пет успеха в основната схема, като загуби само един сет в целия турнир. Това е четвърта титла на сингъл в кариерата му от надпревари на Международната федерация по тенис (ITF) и ново доказателство за възходящото му развитие.