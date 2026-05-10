БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Радулов триумфира в Сабадел след впечатляваща серия от победи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист спечели титлата на клей в Испания със седем поредни успеха и само един загубен сет

Илиян Радулов триумфира в Сабадел след впечатляваща серия от победи
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов завоюва титлата на сингъл на турнира на клей в испанския град Сабадел с награден фонд от 30 хиляди долара. 20-годишният българин демонстрира отлична форма и стигна до трофея след впечатляваща серия от седем поредни победи.

Във финалната среща Радулов се наложи над представителя на домакините Ориол Рока Баталя със 7:6(4), 6:2 за малко повече от два часа игра. Първият сет премина през сериозни обрати, като българинът първо поведе с пробив за 3:2, но допусна изравняване. В последвалия тайбрек той показа характер – изоставаше с 2:4, но спечели пет поредни точки, за да вземе аванс в мача.

Във втората част Радулов започна с пробив пасив, но бързо намери ритъма си и направи впечатляващ обрат до 4:1. С още един пробив в десетия гейм той затвори мача и заслужено триумфира.

По пътя към титлата българинът премина успешно през квалификациите с две победи, след което добави още пет успеха в основната схема, като загуби само един сет в целия турнир. Това е четвърта титла на сингъл в кариерата му от надпревари на Международната федерация по тенис (ITF) и ново доказателство за възходящото му развитие.

#Илиян Радулов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
5
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
2
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български тенис

Димитър Кисимов ще спори за титлата на турнир в Офенбах
Димитър Кисимов ще спори за титлата на турнир в Офенбах
Илиян Радулов се класира за финала на турнир в Испания Илиян Радулов се класира за финала на турнир в Испания
Чете се за: 01:22 мин.
Пьотр Нестеров спечели най-голямата титла в кариерата си до момента Пьотр Нестеров спечели най-голямата титла в кариерата си до момента
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Кисимов се класира за полуфиналитеm на турнир в Офенбах Димитър Кисимов се класира за полуфиналитеm на турнир в Офенбах
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула
Чете се за: 01:22 мин.
Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна
Чете се за: 01:20 мин.
Още
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието
Чете се за: 00:57 мин.
Европа
Опит за рекорд: Варненец с 45 000 коремни преси за 60 часа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ