Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството

Ирина Цонева от Ирина Цонева
У нас
Вицепрезидентът поздрави отбора и параспортиста Ружди Ружди за успехите, донесли гордост на България и надежда за бъдещето

Снимка: БТА/Архив
Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че победата на националния ни отбор по волейбол е събудила у българите чувство за единство, смелост и самочувствие, а успехът на параспортиста Ружди Ружди с шеста световна титла е доказал, че човешкият дух не познава граници.

Илияна Йотова, вицепрезидент: „Момчетата ни донесоха всичко ново, от което имаме толкова нужда – всички ние. Да се почувстваме обединени, да се почувстваме като едно, да имаме смелост, самочувствие, дързост, да имаме достатъчно хладнокръвие, за да се борим с трудностите, дори тогава, когато победата изглежда невъзможна.

Но този ден накара не само нас, българите, но и целия свят да заговори за българския спорт. Нека не забравяме, че този ден донесе и нова шеста световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух. Благодаря!“

