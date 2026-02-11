БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете на Игрите в Милано/Кортина

Зимни
Волната програма е в петък, след която ще бъдат раздадени и медалите. Състезанието ще бъде в ефира на БНТ 1 от 22:00 ч.

иля малинин спечели кратката програма мъжете игрите милано кортина
Снимка: БТА
Двукратният световен шампион по фигурно пързаляне Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Американецът, който вече има едно злато от Игрите в Италия в отборната надпревара, изпълни два четворни скока и задно салто, за да заеме първо място във временното класиране.

Малинин получи резултат 108.16, от които 62.35 за технически елементи, с повече от пет точки пред най-близкия си съперник Юма Кагияма от Япония със 103.07, а французинът Адам Сяо Хим Фа със 102.55.

„Богът на четворните скокове“ Малинин е категоричният фаворит за златен медал, но не показа пълния си потенциал в две изпълнения в отборното състезание, но все пак беше достатъчно добър, за да донесе титлата на САЩ. Тази вечер историята беше по-различна, а той се радваше на подкрепата на американските фенове, които станаха свидетели на неговите несравними технически качества.

Малинин планираше да започне с четворен аксел - скок, който само той някога е правил в състезание, но вместо това направи четворен флип, а след това взе високи оценки за комбинацията от четворен луц и троен тулуп.

Олимпийският вицешампион Юма Кагияма излезе последен на леда, но допусна грешка при тройния аксел и е втори засега.

В топ 6 са още представителят на домакините Даниел Грасъл с 93.46 точки, Михаил Шайдоров (Казахстан) с 92.94 и Джун-ван Ча (Република Корея) с 92.72, който беше пети на Игрите в Пекин 2022.

Европейският шампион от 2026-а година Ника Егадзе (Грузия) допусна грешки и остана едва 15-и с 85.11 точки.

Волната програма при мъжете е в петък, след която ще бъдат раздадени и медалите. Гледайте състезанието от 22:00 ч. по БНТ 1 и на сайта ни.

Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
На 21 години американският феномен във фигурното пързаляне Иля...
Чете се за: 09:02 мин.
Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале
Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале
Олимпийско утро 11.02.2026 г. Олимпийско утро 11.02.2026 г.
Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва
Чете се за: 00:42 мин.
Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света" Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света"
Чете се за: 02:25 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
24551
Чете се за: 15:42 мин.
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3 Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
