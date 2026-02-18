БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Имин Су си подари златен медал навръх рождения си ден

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Китаецът триумфира в дисциплината слоупстайл при мъжете в сноуборда.

Имин Су
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Китаецът Имин Су триумфира в дисциплината слоупстайл при мъжете в сноуборда на Зимни олимпийски игри, като превърна рождения си ден в незабравим празник.

Навършвайки 22 години, Су си подари най-ценния възможен подарък – олимпийска титла. Той оглави класирането още с първия си опит, оценен на 82.41 точки, резултат, който никой от съперниците му не успя да подобри. Така китайският сноубордист добави второ злато към колекцията си след успеха в биг еър на Игрите в Пекин преди четири години.

След като в Пекин 2022 остана със сребро в слоупстайла, този път Су направи крачката напред и стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Сребърният медал заслужи 20-годишният японец Таига Хасегава с 82.13 точки, а бронзът отиде при американеца Джейк Кантър, получил 79.36 точки.

Технически делегат на ФИС в състезанието бе българинът Константин Минчев.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Сноуборд слоупстайл

