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Инфлацията в Гърция се ускори до 5,1% през септември

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Цените на енергията и услугите са сред основните фактори за ръста, сочат данните на Евростат

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Енергията оказва силно влияние върху инфлацията. Тя скочи до 5,1% през септември, според данни на Евростат, със значителен натиск и върху услугите. Енергията, и главно горивата, но също и електроенергията, повишиха инфлацията в Гърция през септември до 5,1% от 3,7% през август, докато в еврозоната увеличението на цените беше 3,8%, най-високото ниво от септември 2023 г.

Цената на енергията се увеличи с 25,4%, отбелязвайки ръст от 10% в сравнение с август, поради покачването на международните цени на "Брент", като дизелът и безоловният бензин струват средно 2,2 евро за литър.

Цените на услугите също са се покачили до 6,3% през септември от 4,5% през август, докато в еврозоната са били 3,2%.

Продуктите изглежда, че следват обратен курс, тъй като е регистрирано леко понижение от 0,2% спрямо ръста от 0,1%, отчетен през август.

Това се дължи на прилагането на националното споразумение за намаляване на цените, което е в сила в супермаркетите и ще бъде в сила със сигурност до октомври.

Все пак, тъй като храните могат да действат като буфер срещу нарастващата инфлация, има натиск за удължаване на мярката за намаление на цените до края на годината.

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 2 октомври 2026

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