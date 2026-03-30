Иновативна апаратура - дарението е за детската хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив получи като дарение нова съвременна апаратура в подкрепа на лечението на най-малките пациенти.



Оборудването е предназначено за прилагане на минимално инвазивни методи, които позволяват по-щадящо, прецизно и безопасно лечение при деца. Специалистите от клиниката очакват значително по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения. Дарението е осъществено в рамките на кампанията „Ден на Ели“, която обединява усилията на дарители и съмишленици в подкрепа на по-качественото детско здравеопазване като повечето от дарителите са служители от частна компания събрали 45 хиляди евро за два дни.

Проф. д-р Пенка Стефанова,началник на клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“: "Сега се сдобиваме с нещо наистина невероятно. В детската възраст няма такова в страната ни - Фистулоскопа. Хората оперирани знаят какво е отворените рани тежкото зарастване. Наистина много много благодаря, за това което правите за детската клиника."

Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на предприятие за медицинска апаратура: "Дарението представлява апарат, който вкарва контролирано въглероден диоксид по време на хирургическа намеса в тялото, т.е. се използва за подобряване видимостта на хирурга по време на операция. А защо го правим, защото вярваме, че това е начинът, по който ние можем да помогнем на децата, най – малките пациенти. Правим го, защото вярваме, че трябва като общество да се фокусираме върху помощта"