Интер допусна обрат в домакинството си на Удинезе

Първа загуба за "нерадзурите" през сезона.
Удинезе победи Интер с 2:1 в мач от втория кръг на Серия А. Вицешампионът на Италия поведе в резултата, но допусна обрат и загуби.
Играчите на Кристиан Киву упражниха домакински натиск на стадион "Джузепе Меаца" в Милано и заслужено откриха резултата. Дензел Дъмфрис стреля от движение след подаване във вратарското поле на Маркъс Тюрам.
В 28-ата минута гостите получиха дузпа след намесата на ВАР. Голмайсторът на домакините блокира с ръка подаване на Николо Бертола. Кийнън Дейвис изравни от бялата точка.
До края на първото полувреме възпитаниците на Коста Руняич стигнаха до обрат. Пробив на Артур Ата завърши с удар извън наказателното поле в далечния ъгъл.
След почивката гол на Федерико Димарко бе отменен заради засада на Маркъс Тюрам, след намесата на ВАР.
Удинеза заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Интер се намира на 6-ото място в класирането с точка по-малко.
В друш шампионатен мач, игран по-същото време, Лацио се наложи над Верона с 4:0 с голове на Матео Гендузи, Матия Дзакани, Валентин Кастеянос и резервата Булайе Диа.