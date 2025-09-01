Интер допусна обрат в домакинството си на Удинезе

Удинезе победи Интер с 2:1 в мач от втория кръг на Серия А. Вицешампионът на Италия поведе в резултата, но допусна обрат и загуби.

Играчите на Кристиан Киву упражниха домакински натиск на стадион "Джузепе Меаца" в Милано и заслужено откриха резултата. Дензел Дъмфрис стреля от движение след подаване във вратарското поле на Маркъс Тюрам.

В 28-ата минута гостите получиха дузпа след намесата на ВАР. Голмайсторът на домакините блокира с ръка подаване на Николо Бертола. Кийнън Дейвис изравни от бялата точка.

До края на първото полувреме възпитаниците на Коста Руняич стигнаха до обрат. Пробив на Артур Ата завърши с удар извън наказателното поле в далечния ъгъл.

След почивката гол на Федерико Димарко бе отменен заради засада на Маркъс Тюрам, след намесата на ВАР.

Удинеза заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Интер се намира на 6-ото място в класирането с точка по-малко.

В друш шампионатен мач, игран по-същото време, Лацио се наложи над Верона с 4:0 с голове на Матео Гендузи, Матия Дзакани, Валентин Кастеянос и резервата Булайе Диа.