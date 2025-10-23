Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.

Интер Маями обяви удължаване на договора с нападателя Лионел Меси. Новото споразумение между 38-годишния аржентинец и отбора от МЛС е до края на 2028 г. Предишният му договор изтичаше в края на тази година.

Меси се присъедини към Интер Маями през юли 2023 г. С "фламинготата" осемкратният носител на Златната топка и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на МЛС през 2024 г.

Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Лионел Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че най-голямата звезда ще бъде с отбора от Мейджър Лийг Сокър за планираното му преместване на нов стадион догодина.