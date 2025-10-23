БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Интер Маями Лионел Меси
Снимка: БТА
Слушай новината

Интер Маями обяви удължаване на договора с нападателя Лионел Меси. Новото споразумение между 38-годишния аржентинец и отбора от МЛС е до края на 2028 г. Предишният му договор изтичаше в края на тази година.

Меси се присъедини към Интер Маями през юли 2023 г. С "фламинготата" осемкратният носител на Златната топка и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на МЛС през 2024 г.

Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Лионел Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че най-голямата звезда ще бъде с отбора от Мейджър Лийг Сокър за планираното му преместване на нов стадион догодина.

#ФК Интер Маями # Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
5
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Световен футбол

Ясни са полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за Мондиал 2026
Ясни са полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за Мондиал 2026
Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026 Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Чете се за: 01:52 мин.
Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ